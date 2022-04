Carta de lectores con graves acusaciones luego de la interna del PJ

Quiero comenzar agradeciendo a todos los afiliados del partido justicialista de Plaza Huincul que se hicieron presente en las internas partidarias de hoy.

A aquellos que confiaron en nosotros, hoy no veo esto como una derrota, si como una GRAN DECEPCIÓN, pero no con los afiliados y compañeros sino con los DIRIGENTES PARTIDARIOS COMO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y BARRIALES.

Ver al concejal Gustavo Iril como a sus empleados y referentes barriales dentro y fuera de la escuela, trabajando como punteros de la lista opositora, demuestra a las claras que un sello vale mas que la ética y la dignidad de cualquier funcionario, que representa a una comuna sea esta local o barrial, es decepcionante.

Se a las claras que saldrán muchos a criticarme, y no tengo problema de que lo hagan, duermo, y camino con total tranquilidad por ambas localidades.

Ver funcionarios barriales como Federico Goycoechea con la sede barrial abierta para que el «dirigente» que ha ganado, lo haya hecho, eso si con ustedes al lado, que vergüenza y ASCO ME DAN ESTOS DIRIGENTES BARRIALES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS; pero bueno habla mas de ellos que de quien escribe, reitero los entiendo sino lo hacían no cobran, «POBRES NECESITAN EL TRABAJO»; ESA ES MI VENTAJA, YO VIVO DE MI TRABAJO, NO DE LA POLITICA!! ..

Por otro lado ver a la gente del PJ DE CUTRALCO, trayendo gente, COMPAÑEROS!!! ESTO ERA UNA CUESTIÓN DE PLAZA, NO DE USTEDES, TANTO NECESITAN EL SELLO O DARIO MARTINEZ NO PUEDE CONVENCER A LOS AFILIADOS DE NUESTRA PROVINCIA.

reitero si me critican no me importa no vivo de la política, vivo de mi trabajo.

Ver al DELEGADO DEL ANSES EN FOTOGRAFIAS QUE CIRCULAN Y ESCUCHAR A LOS AFILIADOS QUE SI NO GANABA LA LINEA DE DARIO MARTINEZ NO IBAN A TENER SUS PENSIONES O JUBILACIONES, QUE VERGUENZA.

QUIERO FELICITAR A LOS AFILIADOS QUE PARTICIPARON DE INTERNA, AGRADECERLES POR SER PARTICIPE DE TRATAR DE TRANSFORMAR Y PONER DE PIE UN PARTIDO HISTORICAMENTE PENSADO EN LA IGUALDAD DE DERECHOS.

Serán los acuerdos políticos que ustedes tienen, y sinceramente VERGUENZA ME DAN…

Y BUENO DE LOS DIRIGENTES PARTIDARIOS Y ALGUNOS DE ELLOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DECIR MAS QUE VERGUENZA AJENA!!!

PERDON PIDO SI HIERO A ALGUNO!!!

GRACIAS A TODOS!!

LA DIFERENCIA ES QUE YO TENGO ÉTICA Y MORAL!!

NOVOA MARIA JOSE

DNI:27106993