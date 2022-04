Carta de lectores: La solución a todos los males económicos de Argentina

Si tomamos como eje y misión central de toda Comunidad «La defensa de la democracia para que siga perdurando en el tiempo», se puede decir que las fuerzas de la Comunidad siempre intentarán acomodar los números de la Comunidad para defender la democracia, y mitigar cualquier intento de cualquier grupo social por romper con ella.

En ése juego de variables para que la Democracia siga sobreviviendo se puede decir que el Gasto Publico es necesario, quizás en mayor o menor medida dependiendo de la fortaleza de la Democracia, es decir si no hace falta la presencia del Estado para que la Democracia siga perdurando entonces se deberá bajar el gasto del Estado y su presencia, claramente lo vemos en las calles con relación a la seguridad de las personas y la cantidad de policías por habitantes o territorialmente por kilómetros cuadrados, a mayor falta de respeto por la seguridad nos obliga a mayor gasto en seguridad, otro ejemplo puede ser cuando en zonas donde por kilómetros cuadrados no tenemos habitantes entonces la presencia de policías es cero, claramente una gestión normal de recursos.

Podemos definir como gasto público al gasto del Estado obligado a tener mayor o menor presencia para defender la Democracia, Las Leyes, El Orden, La Justicia, La Economía, El Trabajo, La Inversión, La Prosperidad para el Conjunto y La Libertad para que sus individuos puedan realizar sus vidas en paz y armonía.

Claramente en Argentina la presencia del Estado y su gasto público es alto, quizás para muchos pensadores liberales se necesita un Estado pequeño de baja presencia, lo cual adhiero por ser libertario, pero esta postura obliga a tener mayor presencia por parte de las demás fuerzas de la Comunidad, un Estado de baja presencia solo es posible porque las demás fuerzas privadas están haciendo bien su trabajo para sostener la democracia y el bienestar de todos.

Aquí es cuando nos preguntamos a nosotros mismos: ¿Qué estamos haciendo nosotros, individualmente, colectivamente, socialmente, comunitariamente para defender una democracia eficiente/eficaz y que nos lleve a ser potencia en el mundo para la prosperidad de todos como Comunidad?

Los argentinos tenemos un gran corazón, vivimos disfrutando y generando emociones, somos reconocidos en el mundo por nuestra calidez y amistad, dicho por europeos, y tenemos la capacidad para unirnos todos juntos para competir en un mundial internacional de futbol y ponernos la camiseta de la selección nacional, pero nos cuesta dedicar tiempo para luchar por nuestros derechos, nunca tenemos tiempo, pasan las semanas y siempre falta tiempo para defender nuestros derechos, y esperamos que alguien haga algo por nuestros derechos yendo a una urna y haciendo una elección de dirigentes políticos, que también están cansados de que la Sociedad entera espere que ellos sean la solución y sean mártir frente al sistema mundial que nos ataca diariamente.

Todos debemos luchar por nuestros derechos, en las redes sociales de internet, en las calles, en las charlas barriales, defendiendo nuestras ideas de gestión para un Estado eficaz y eficiente, pero también para un sector privado eficaz y eficiente, cada uno del lado político que eligió, pero siempre pensando en que la Unidad es la única capaz de sacarnos del pozo que Argentina hoy está metida.

Quizás somos esclavos de nuestros recursos naturales, quizás sino los tuviésemos no tendríamos beneficios económicos naturales y deberíamos realmente buscar otros medios para sobrevivir como otras potencias que se enfocaron en lo tecnológico y sin recursos hoy son potencia.

Hoy más que nunca nos debemos enfocar en la educación tecnológica, no esperar que los recursos naturales sean nuestra solución a todos los problemas, ponernos a trabajar, estudiar fuertemente en las ramas de las últimas tecnologías, y principalmente analizar cuáles son los Principios Sociales que sacarán a Argentina del pozo económico que se encuentra.

El futuro es liberal, si, será liberal y habrá respeto irrestricto con la vida del otro, pero en la primer etapa deberemos luchar por la Libertad Económica, por el bolsillo de todos, para conseguir crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de la población, en toda la pirámide social pero principalmente en los más desamparados, aquellos que están afuera del sistema de trabajo, aquellos que no tienen un trabajo formal, que no tienen oportunidades, aquellos que se encuentran arrodillados frente al sistema, y no solo en lo social sino en lo económico cuando las cuentas no cierran y están al borde de caer en los estratos sociales.

Todo argentino está en riesgo en éste momento frente a la hiperinflación que se avecina, sino cambiamos el rumbo económico, o peor aún continuar con un modelo que prioriza la inversión indexada y menoscaba los ingresos de las familias argentinas, todos lo vemos mensualmente como las inversiones y el capital avanza mientras los salarios siguen siendo cola en la actualización monetaria.

Quiero decirles a todos los economistas argentinos que no existen fórmulas mágicas probadas de libro que sean la solución al problema, ni la izquierda la tiene ni la derecha tampoco.

Argentina es compleja, es mutante, es cambiante, por eso ante todo necesita de un rumbo, que no lo tiene, necesita de un sistema monetario estable en donde se puedan aplicar políticas para encontrar un rumbo y ver si ése rumbo es próspero, ante todo necesita estabilidad, quizás dolarizar el total de la economía sea la estabilidad necesaria, y no debemos tener miedo de tomar ésta decisión, luego de tomada todos nos encargaremos de modificar las variables para adaptarnos a una nueva economía dolarizada, viendo la forma de ser eficientes y eficaz en el Estado y en el sector privado.

Solo quiero decirles que llegado ése momento Argentina va a necesitar de la participación de todos sus ciudadanos, y en caso de que el ciudadano siga esperando que otro sea la solución o que otro resuelva ahí volveremos a caer en crisis económica, Argentina necesita y va a necesitar de la participación ciudadana de todos juntos para estar entre los top 10 de libertad económica en el mundo, para que seamos competitivos en el mundo y empecemos a crecer a tasa del 10% anual.

Mi bandera favorita es «Don´t tread on me» la bandera amenazante del «no me pises», hoy quizás los Libertarios la estamos usando en contra del Estado reclamando por la alta presión impositiva, y por la baja capacidad de ahorro debido a la inflación, por el bolsillo, pero debe ser usada en contra de ésa parte del mundo que no quiere que Argentina sea potencia, nos merecemos una apertura al comercio exterior como fuente de nuevos puestos de trabajo, para que nos dejen ser lo que queremos ser, el granero del mundo, la capital financiera latinoamericana, el polo tecnológico nro. 1 de Latinoamérica.

Claramente la salida no es Ezeiza, la salida es la Unidad Nacional para salir de la crisis económica que estamos todos metidos, y me siento seguro que mi tiempo dedicado no es en vano.

Un abrazo para todos mis compatriotas.

Sergio Lazarte

Referente Ciudad Centenario

PARTIDO LIBERTARIO NEUQUEN