Montes por conflicto en Desarrollo Social: «Fue muy raro lo que paso»

Dos posturas dividen las aguas en uno de los sectores dependientes del municipio de Plaza Huincul.

Por un lado el gremio que representa a los trabajadores considera que no hay garantías para el desenvolvimiento del personal dentro de las oficinas de Desarrollo Social, mientras que para los funcionarios a cargo, la obra que se lleva adelante en el edificio no afecta la actividad laboral.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Mauricio Montes explicó que al analizar la situación habían resuelto que trabajara únicamente una guardia mínima de tres personas, pero al parecer hubo una mala comunicación interna que provocó los desencuentros y los reclamos del personal y del gremio.

A consideración de Montes “fue muy raro lo que pasó..Puede haber sido falta de comunicación o hay mucha gente que dice que puede haber sido una cuestión política, yo creo que no”.

Respecto a las acusación que los empleados dejaron sentada en una nota sobre la poca presencia del secretario en el sector de trabajo, Montes sostuvo “no se si no me ven o no quieren verme”.