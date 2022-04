Huincul tuvo un concurrido encuentro de orquestas infanto juvenil

Con la presencia del mandatario provincial, Omar Gutiérrez se realizó la actividad con más de 60 participantes. Además se informó que en el mes de septiembre se llevará a cabo un encuentro con todas las orquestas de la provincia.

El gobernador Omar Gutiérrez asistió hoy en Plaza Huincul a un encuentro de orquestas infanto juveniles, del que participaron la formación de la municipalidad de Plaza Huincul y la de la provincia del Neuquén. La actividad se desarrolló en el Museo Municipal Carmen Funes, como parte del programa Música en bandada y de las actividades por el mes aniversario de la localidad.

Ambas orquestas están conformadas por niños, niñas, jóvenes y adolescentes -con participación libre y gratuita- y son dirigidas por el maestro Pablo Sobrino. Del encuentro de hoy participaron más de 60 niños y adolescentes.

Gutiérrez destacó la importancia del programa Música en bandada y aseguró que “buscaba lograr esto: la adhesión cultural temprana”. Además, informó que el 17 y el 18 de septiembre se realizará un encuentro en la ciudad de Neuquén del que participarán todas las orquestas infanto juveniles de la provincia.

“Hoy tenemos 28 orquestas infanto juveniles en la provincia y aquí hay dos”, dijo el gobernador y aseguró que el objetivo de su gestión “es que haya 57, que en cada ciudad y en cada pueblo haya un espacio cultural así para la niñez, la juventud y la adolescencia”.

Recalcó que en Plaza Huincul ya existía la orquesta infanto juvenil y “la vinimos a fortalecer”. Además, destacó el trabajo del intendente y su “visión cultural”.

“Necesitamos replicar, contagiar y multiplicar esto. Necesitamos visibilizar y comunicar que hoy por primera vez dos orquestas infanto juveniles van a poder tocar y deleitarnos en forma conjunta”, señaló.

Se refirió a Pablo Sobrino y enfatizó que “tiene la responsabilidad, las ganas y el compromiso de ir formando a nuevos directores de orquesta en cada ciudad y en cada pueblo, porque si no después quién conduce y quién dirige a esa orquesta”.

El gobernador indicó que “todo esto no sería posible si no fuera por la decisión de los niños y las niñas, que son verdaderamente los actores protagónicos y no son nunca más el futuro, son el presente”.

Por último, dijo que “así como ahora vamos a hacer silencio y callar para escuchar su música, que en el día a día nos corramos un poquito, hagamos silencio y escuchemos qué ideas tienen de cómo visibilizar la construcción del porvenir y el futuro”.

El intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez destacó que “es un orgullo hacer este evento” y comentó que el programa Música en bandada “hemos ido replicándolo en nuestras escuelas y nos ha dado muy buenos resultados”.

“Este año, por ese andar en los establecimientos educativos, es la primera vez que nos quedamos sin instrumentos musicales y estamos comprando nuevos para que se sigan sumando niños a esta orquesta infanto juvenil de la ciudad de Plaza Huincul”, agregó.

Finalmente, el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna, expresó su satisfacción por este tipo iniciativas y felicitó “a todas las familias que acompañan la formación musical de las personas, porque es una formación integral muy importante”.

Agradeció al gobernador, a los intendentes y a todos los músicos y profesores que participan del programa. “Quiero agradecer al intendente por el trabajo conjunto entre los municipios y la provincia. Ese trabajo además de musical es social, familiar, de integración. Por ello el gobernador nos pidió profundizar este programa en toda la provincia y en eso estamos”, dijo.

“Es un orgullo para nosotros que estas políticas públicas en el ámbito de la cultura tengan el apoyo de todo el gobierno”, concluyó.

Las orquestas y el programa

Las orquestas forman parte del programa Música en bandada, una iniciativa provincial de creación y fortalecimiento de orquestas y ensambles infanto juveniles. Están conformadas por niños y jóvenes entre 6 y 18 años.

Entre los objetivos del programa está desarrollar capacitaciones en instrumentos y dirección orquestal, promoviendo encuentros e intercambios, además de aportar equipamiento e instrumentos musicales.

El programa busca consolidar las orquestas y ensambles infantiles y juveniles existentes, e impulsa la conformación de nuevas iniciativas con sentido de inclusión e integración social y comunitaria para niños, jóvenes y adolescentes. Tiene una fuerte presencia sociocultural en localidades del interior, y quienes participan se integran a través de la música en un proyecto artístico-expresivo, colectivo y comunitario.