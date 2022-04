Le hackearon el teléfono y pidieron dinero a sus contactos

La víctima es un vecino de Cutral Co, que denunció lo sucedido e hizo pública la situación para advertir sobre esta modalidad de estafa.

La persona damnificada es Luis Pino. En dialogo con esta radio explicó “me llamaron supuestamente del ministerio de Salud de la Nación y me ofrecieron un certificado COVID 19 que -según dijeron- iban a pedir en las rutas para poder circular. Me hicieron una encuesta a la que accedí, siempre consciente de todo lo que está pasando con las estafas y que no tenia que dar datos de cuentas y demás”.

El relato continuó indicando que eran preguntas vinculadas a las vacunas, la reacción que le habían provocado y demás, hasta que en determinado momento le dijeron que iban a comunicarse del Departamento del ministerio para pedirle un número de cuenta bancaria. Fue en ese momento que Luis advirtió que se trataba de una estafa.

“Entonces me dicen que apague el teléfono para que me llegue un código. Yo accedo a apagar el teléfono pero no espero los diez minutos que me habían dicho, sino que lo encendí enseguida” comentó. Apenas encendido el aparato, el hombre recibió un mensaje de su hermana que estaba por hacer la transferencia que -supuestamente- él le había pedido.

A partir de ese momento Luis comenzó a notar una serie de irregularidades en su whatsapp y descubrió que a través de ese servicio se habían comunicado con todos sus contactos y habían solicitado dinero.

La intención del vecino fue poner en alerta a la sociedad sobre esta metodología que están utilizando para concretar estafas.

Algunos de los familiares y amigos concretaron la transferencia de dinero solicitada y se desconoce el destino que tuvieron esos montos.

La denuncia fue formalizada en la Justicia.