Carta de lectores: Docentes de Epet 10 en desacuerdo con el CPE

Luego de la nota realizada al director de técnicas, Oscar Frassone dependiente del Consejo Provincial de Educación, uno de los docentes de la institución envió su punto de vista.

Soy el Profesor Germán Agres, Docente en E.P.E.T. Nº 10. Escuchando al Sr. Frassone me doy cuenta que memorizo muy bien la nota que se envió desde Dirección de Técnica a la institución y también nos puso al tanto de noticias que desconocíamos.

Para ustedes y la comunidad educativa (estudiantes, familias y colegas)

Espero que haya quedado claro para quien lo escucho bien que: solo hablo de lo que se esta solicitando a la escuela y NO de las soluciones que se pidieron e ignoraron durante este tiempo. Los espacios conseguidos fueron en base a gestiones de los directivos de la institución y no de supervisión o del CPE. Lo cual deja mucho que desear de su apoyo para con nosotros.

Ellos quieren que iniciemos a toda costa con las clases cuando hoy estamos terminando de cerrar las mesas extraordinarias y así ver de manera definitiva los listados de cada año y división. Sin terminar esto no podemos iniciar.

Se nos pide iniciar virtual cuando no es obligatorio para los estudiantes y no hay una normativa legal para los docentes. Estos 2 años pasados de pandemia fueron llevados a cavo por la voluntad de quienes quisieron trabajar, tanto docentes como estudiantes, si como se escuchó, el docente que se propuso dar clases las dio lo mejor que pudo y el que no las dio no tuvo repercusiones en su sueldo. El estudiante que hiso lo que tuvo a su alcance para cumplir llego con su esfuerzo aprobar e intentar entender todo.

En esto ultimo me quiero detener un momento, en la escuela tenemos más de un 40% de estudiantes son medios de conexión para la virtualidad o fotocopias. Me consta que aun teniendo las posibilidades de conexión no todos los estudiantes se proponen conectarse y esto implica que si iniciamos de esta manera los contenidos que se lleguen a dar los deberemos retomar desde cero al iniciar presencial. Es un doble trabajo para docente y tiempo perdido para el estudiante que se aplicó y logro entenderlos. Esto, quiero que se entienda, no generaría una modificación importante en la cantidad de contenidos vistos por materias a fin de año. Es por esto que muchos de los docentes de la institución y no estoy hablando por todos, hoy no vamos a iniciar la virtualidad.

Nos están mandando de un lugar a otro para trabajar y los avales de seguros para estudiantes y docentes no llegan o llegan fuera de tiempo, no es tal cual lo menciono el Sr. Frassone.

Particularmente como muchos en la escuela apoyamos la movilización de la comisión de padres de la institución, lamentablemente se nos esta pidiendo dar clases sin el apoyo del estado sin el cumplimiento adecuado de las condiciones educativas y laborales.

De los cargos y cursos solicitados desde el año pasado no se respondió nada, las divisiones del vespertino que menciono no están aprobadas por aval todavía, así que no existen. Estos avales de cursos y cargos están guardados en un cajón.

Nuestra escuela tiene una sobre matriculación desde hace años, ellos la vienen ignorando y engrosando. La reestructuración no es la solución definitiva, pero si nos va a ayudar a organizarnos mejor con los espacios y la cantidad de estudiantes aun así debemos ser conscientes que serán menores saliendo en horas de la noche. Esto ha generado incomodidad en nuestra comunidad educativa.

Espero haber sido claro en bridar otra cara de la realidad de la institución y dejar en claro que no estamos contentos con lo que esta pasando, nos duele el manoseo y ninguneo que se nos da. Se ignora lo que solicitamos para continuar y se nos exige hacer lo que ya no es debido.-

Gracias por dar espacio a mis palabras y que tengan buen día.