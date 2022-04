Directivos del CPEM 6 desconocen la prohibición de usar calzas

Dado el planteo formulado por alumnas y alumnos de la escuela media de Cutral Co que motivo una sentada en el SUM del establecimiento escolar, el equipo directivo respondió a través del blog institucional de la escuela.

En ese espacio manifestaron “la razón que expusieron los alumnos es que una de las vicedirectoras argumento que las chicas no podían vestir con calzas porque eran provocativas. Desde la institución y como equipo directivo queremos aclarar que en ningún momento esa fue la respuesta y que no es ese el motivo por el cual las calzas no son lo establecido en el código de vestimenta”

En la misma publicación se agregó que la vestimenta propuesta incluye dos opciones: remera blanca con logo de la escuela o guardapolvo blanco con logo de la escuela, en ambas opciones con pantalón de jean o buzo. Argumentan además que el código de vestimenta propuesto para el año busca ser una forma de identificar a los estudiantes del CPEM N°6 y que tenga en cuenta la formalidad acorde a una institución educativa.

Desde la dirección aseguran que el planteo de los alumnos será debatido en una reunión a la que serán convocados a la brevedad.