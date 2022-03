Descubrieron In fraganti a sujeto que tomaba fotos a mujeres

La situación se daba en una parada de colectivos donde un sujeto, con total desparpajo, abordaba a las mujeres con una charla amistosa y posteriormente les tomaba fotografías con su teléfono celular.

La situación fue puesta a la luz por Lucia, una de las victimas del hombre mencionado. Fue justamente ella quien a través de los micrófonos de Radio Fuego brindó detalles de la situación que vivió días atrás. “En la tarde de ayer estaba esperando el cole en Alem y Chubut y se me acercó una persona mayor que comenzó a preguntarme por el horario de los colectivos y demás. Una charla normal. En un momento yo miraba hacia la avenida y escuche el ruido de una cámara. Cuando lo miré, él estaba con su teléfono celular apuntando hacia mí. Pero yo no estaba segura de lo que él hacía, no supe muy bien que hacer” comenzó su relato.

Tras unos momentos en que Lucia dudaba sobre la situación, pudo comprobar que el sujeto tenía la cámara activada. “Fue ahí que yo saqué mi celular y también empecé a grabarlo”. Luego al hacer saber que le molestaba lo que estaba haciendo, el sujeto se retiro del lugar.

Lucia radico la denuncia en la comisaria y la hizo publica a través de las redes sociales. Todo con el objetivo de advertir al resto de las mujeres sobre el desagradable accionar del sujeto.