Salud reconoció a más de cien mujeres por su rol en la pandemia

El encuentro fue encabezado por la ministra de Salud, Andrea Peve y participaron trabajadoras de salud de toda la provincia.

La ministra de Salud, Andrea Peve, distinguió y reconoció a más de cien trabajadoras de Salud, tanto del subsector público como del privado, por su fundamental e importante rol durante la pandemia por COVID-19.

La actividad se realizó esta mañana y permitió que trabajadoras del sistema de Salud de toda la provincia se reencontraran y compartieran un espacio de diálogo, de reflexión y de escucha sobre las distintas experiencias y desafíos que vivieron durante la pandemia.

Se desarrolló en el auditorio de Casa de Gobierno y fue encabezada por la ministra de Salud, quien expresó: “Estoy muy emocionada, muy feliz de que podamos estar acá, en este espacio, de encontrarnos. Hace mucho tiempo que no podíamos hacer esto y la idea fue justamente para que en este reencuentro algunas personas que no se conocían se conozcan y puedan intercambiar experiencias”.

En este sentido, Peve contó que la idea de la jornada nació en el contexto del Mes de la Mujer, tras un análisis de cómo están posicionadas las mujeres en el sector de salud. “Salud tiene un espacio muy feminizado, somos muchas mujeres. Empezamos a ver cuántas somos, qué espacios lideramos y no somos tantas en roles de jerarquía, que es algo que tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

“Las personas que gestionaron la pandemia, esos roles estuvieron ocupados en su mayoría por mujeres y dije claro, no podía ser de otro modo que las personas que estuvieron ahí dando toda esa polenta y gestionando, todas nos merecemos que nos puedan homenajear, que nos puedan hacer sentir que fuimos y somos importantes y que vamos a seguir trabajando para esta pandemia que todavía no termina”, reflexionó.

En cuanto al objetivo del homenaje, Peve señaló que hubo mucha angustia y que es necesario poner en palabras lo vivido, procesarlo, tener el espacio para frenar en medio de la vorágine diaria y poner en valor todo lo que atravesaron las mujeres de salud en su rol profesional y personal. “Nos merecemos esto, ustedes se merecen esto”, señaló.

Los miedos, la incertidumbre, el empuje, las decisiones, el aprendizaje, la angustia, el cuidado y el autocuidado, el desgaste, el cansancio, el indispensable trabajo en equipo, la articulación público-privado, la pérdida de familiares, la ruptura de la burocracia, el reconocimiento, los desafíos que vienen y la adaptación constante fueron las palabras claves que sobrevolaron la jornada.

“Quería agradecerles y decirles que siempre me sentí acompañada, sé que hay lugares que son difíciles, este en el que estoy parada lo es, pero quiero que sepan que me sentí acompañada por todas ustedes, no conozco a todas las mujeres que trabajan en el sistema de salud, sé que todas, en cada lugar, hicieron lo más humanamente posible para poder seguir adelante y sé que seguramente hoy vamos a salir de acá mucho más fortalecidas y vamos a seguir trabajando por lo que queremos que es nuestra salud, la salud de las personas, una salud más justa, más equitativa y solidaria para todas las personas, para todos los neuquinos y neuquinas”, resaltó la ministra.

A modo de conclusión, Peve afirmó: “Este espacio era sumamente importante y necesario, y más ahora habiendo escuchado todas sus palabras necesitamos avanzar en la agenda. Fueron poniendo en palabras todas nuestras emociones, siendo una gran necesidad y totalmente compartida, de que debemos trabajar por la salud mental nuestra, por la salud integral de las personas y avanzar en esa agenda que fortalezca nuestra salud pública pero que también nos fortalezca a nosotras y nos haga sentir que realmente estamos siendo escuchadas. Vamos a continuar trabajando”.

Asimismo, indicó: “Quiero que todas las mujeres que están hoy acá sigan reconocimiento a todas las trabajadoras que pusieron el hombro, horas, todo lo que ya dijimos, que sabemos que ya se hizo, lo trasladen y lo repliquen en cada uno de sus lugares, porque eso es importante, ustedes lo expresaron en los grupos que es necesario el reconociendo en los centro de salud, todas las personas tuvieron un rol muy importante, todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, por cuestión de género y demás , necesito que lo hagan extensivo”.

Antes de finalizar la reunión se hizo entrega de un reconocimiento a las mujeres que se destacaron en las distintas zonas sanitarias como aquellas que se desempeñaron en áreas claves durante las etapas más críticas de la pandemia tales como Ministerio, Laboratorio Central, Epidemiología, Inmunizaciones, Sistema Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN), Centro Regional de Hemoterapia, Depósito Central, Salud Mental, Bioseguridad e Infecciones, Laboratorio Magistrales, Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud (TICS), Recursos Humanos, Gestión de Dispositivos COVID para personas mayores, Abastecimiento, Comunicación, entre otras.