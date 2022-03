Alumnos de 6° EPET 10: «Nos están quitando el derecho a estudiar y es totalmente indignante»

A la redacción de este medio llegó un mensaje de una alumna que transita el último año de la escuela técnica, con mucha incertidumbre porque desde el comienzo de la pandemia no han asistido al colegio y le preocupa la situación para el año próximo en la universidad.

«Hola fuego, soy alumna de 6to año de la Epet 10. Nos gustaría como alumnos tener una razón de porque todavía no comenzamos las clases, hace 3 años no vamos a la escuela como corresponde, hace 3 años no rendimos un examen, hace 3 años no agarramos un libro. El año que viene comenzamos la facultad y no sabemos como estudiar, no sabemos resumir. Nos están quitando el derecho a estudiar y es totalmente indignante.»