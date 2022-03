Censo 2022: Llevan tranquilidad a quienes no pueden hacerlo virtual

Desde ayer todos los argentinos tienen la posibilidad de contestar el Censo de manera digital a través de www.censo.gob.ar

Quienes no puedan, no tengan posibilidades o no deseen hacerlo de manera virtual no deben preocuparse, pues la particularidad de este censo es que podrá hacerse de dos maneras; de forma anticipada a través de un cuestionario en línea o bien a través de la entrevista presencial en su vivienda. Esta segunda posibilidad tendrá lugar el 18 de mayo.

Según anticiparon desde el INDEC el cuestionario está compuesto por 61 preguntas, 24 relacionadas con las características de las viviendas y los hogares y 37 sobre la estructura de la población.

En la primera jornada se registraron 161 mil ingresos a la pagina web, es decir 27 mil por minutos.