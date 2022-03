Estremecedor relato de una joven agredida por un desconocido

Una joven domiciliada en el barrio Otaño de Plaza Huincul fue sorprendida por un sujeto que ingresó de manera intempestiva en la vivienda que ella ocupa con su pequeña hijita. Ocurrió el lunes pasado alrededor de las 20:30 horas.

El relato brindado por la misma mujer señala que “…me encontraba limpiando mi dormitorio cuando escuche un ruido, me asome y vi un pibe que se me vino encima. Sali corriendo hacia la cocina para buscar un gas pimienta. Este hombre me agarró del pelo y después con un cuchillo en el cuello” comenzó contando.

Ambos comenzaron un forcejeo, él intentando reducirla y la joven defendiéndose e intentado escapar.

La narración continua “..me tiró al piso y sacó un arma de fuego de tamaño chico. Apuntándome me decía que me iba a matar. Yo comencé a pegarle y el arma se le cayó. Aproveche para salir corriendo, pero me alcanzó, me arrastro de los pelos y comenzó a sacarme la ropa. Quede en ropa interior. Después no se como, pero me desvanecí”.

Al cobrar nuevamente la conciencia retoman con el forcejeo. “Me ato con un cable y me dijo que me quedara quietita. Comenzó a revisar mis cosas y me preguntaba donde estaba la droga. Me dijo que me conocía, que yo estaba vendiendo faso porque no podía tener esa casa. Le dije que yo no vendía, que solamente tenia cinco mil pesos en una cajita negra”

Molesto el sujeto por no hallar lo que buscaba comenzó a tocar a la mujer quien en un intento por defenderse lo pateo. Las acciones violentas para con la joven continuaron hasta que finalmente el hombre le dijo “me voy a llevar las llaves de tu casa y voy a volver a terminar lo que empecé”.

La joven comento además preocupada que en varios momentos, el malviviente le mostró tener conocimientos de su vida y de la de su hija. Al parecer hacia varias semanas que estaba haciendo una especie de vigilancia.

La mujer realizo la denuncia correspondiente y espera recibir protección por parte de las fuerzas de seguridad.