Joven denuncia que destruyeron el departamento que ocupa en el Belgrano

Una joven madre se comunicó con este medio para pedir ayuda, pues la vivienda que ocupa fue incendiada -según señala de manera intencional- y perdió todas sus pertenencias.

En dialogo con esta radio, Laila Muñoz explicó que “por motivos de necesidad tuve que venir a este barrio, entrar a un departamento y tener problemas porque estas personas me quisieron robar y no les pueden decir nada porque si alguien les dice algo les pasa lo mismo que a mi que prendieron fuego y me dejaron sin nada”.

La joven pidió ayuda a la justicia y también para que desde el Ejecutivo le respondan ante los pedidos de ayuda.

Laila tiene una hija de cuatro años, no tiene donde vivir y ahora además se quedó sin nada porque las llamas consumieron sus pertenencias. Según ella misma refirió, ella conoce a las personas que provocaron el fuego. “Estoy segura que fueron ellos porque habíamos tenido una discusión”.

La joven solicita colaboración. Perdieron todas sus pertenencias por lo que cualquier donación será bienvenida. Quienes deseen ayudarlas pueden comunicarse al 299-6572766