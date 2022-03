“Dale Cutral, contame otra historia” ya está a la venta

Se trata de un libro digital cuyo autor es el conocido vecino de la comarca Rubén “Conejo” López.

Según el mismo autor comentó, se trata de una obra ideal para compartir entre los más chicos y sus padres o abuelos. “Tuve la colaboración de muchas personas, además de los 55 huellistas, esas personas que pusieron su sello, abrieron su corazón y nos contaron su historia”

López anticipó que “Dale Cutral, contame otra historia” es un libro del que los lectores se van a enamorar. A modo de anticipo, el autor dijo que está la historia de la casa de chapa, la de Pacheco que cuenta porque con 10° bajo cero anda en camiseta, la del el día en que se selló la alianza entre Benítez y Rioseco, entre otros relatos.

“El libro comienza diciendo que Cutral Co no quiere decir agua de fuego, también tiene muchos datos para que aprendan los chicos de la primaria, entre ellos se mencionan todos los intendentes que hubo en cutral Co, en Plaza Huincul, quien creo el escudo de ambas localidades, también hay mas de 700 fotografías” agregó.

Dale Cutral…se encuentra disponible en versión digital. López explicó que la idea inicial era hacerlo impreso pero “hubo una promesa que no se pudo cumplir lamentablemente. El Enim debía ser el que financiara la impresión, pero no se dio”.

Quienes deseen adquirirlo pueden hacerlo ingresando en tienda Ebook Kindle Amazon o en el teléfono abriendo la aplicación Kindle en Play Store. Tiene un costo de 2,99 dólares y se abona con tarjeta de crédito.