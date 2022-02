En la Escuela 102 no inician las clases el 2 de marzo

Se debe a que los auxiliares de servicio no están concurriendo a la escuela por lo que no se han realizado aun las tareas de limpieza e higienización correspondientes y necesarias para recibir a los alumnos.

Mediante un comunicado emitido por la dirección del establecimiento se informó que “las clases no comenzarán el miércoles 2 de marzo debido a que aun no se ha realizado la limpieza e higienización correspondiente del edificio. Esta situación se da debido a que los auxiliares de servicio de la institución se encuentran usufructuando su licencia anual y aun no han asignado reemplazos.”

La directora manifestó su convencimiento que el establecimiento debe estar en optimas condiciones para recibir a las y los chicos, y cuando así sea comunicarán el inicio del ciclo 2022.