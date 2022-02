Recomendaciones ante el pronóstico de tormentas

El informe del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la zona Confluencia tormentas, algunas de las cuales podrías ser fuertes, con ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y abundante caída de agua. Ante esto es que se lanzo una serie de recomendaciones tendientes a prevenir accidentes y minimizar riesgos.

Desde Defensa Civil se sugiere no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas, y no refugiarse debajo de postes o cables de electricidad. También evitar actividades al aire libre, y no circular por calles inundadas o afectadas.

Respecto a los cuidados a tener en cuenta en los hogares, se hizo hincapié en desconectar y alejarse de artefactos eléctricos, y cortar el suministro eléctrico en caso de que exista riesgo de que el agua ingrese en la casa. A su vez, se solicitó mantener limpios techos, canaletas y veredas, retirar del exterior de la vivienda objetos que pueden ser arrastrados por el agua y revisar, cada cierto tiempo, el estado de los techos, el de bajada de agua de edificios y de los desagües próximos.

A la hora de transitar las rutas neuquinas, el subsecretario del área Martin Giusti agregó que “las banquinas están con mucha humedad, y no es aconsejable descender a las mismas, dado que los vehículos pueden quedar encajados”.