Fin de semana a puro beach voley en el Parque Perito Moreno

El pasado fin de semana se llevo a cabo el torneo de beach voley en el predio Perito Moreno, en el segundo y ultimo día de la jornada el director de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Plaza Huincul, Adrián Leuze comentó «Desde la dirección de deporte lo que se hizo fue acompañar a este grupo de deportistas locales, y ayudarlos en algunas cuestiones organizativas para que el evento se desarrolle de la mejor manera posible«

Leuze también informó cuantos fueron los deportistas que participaron y cómo quedo el podio en el día final de la jornada «Participaron cinco cuartetos, y en la final el equipo de la municipalidad ‘La Konga’ le ganó a ‘Team Huincul’»

Gabriela Soto, una de las deportistas organizadoras, explicó cómo se estaba desarrollando el evento «Junto a la Municipalidad de Plaza Huincul nos encontramos llevando adelante este torneo de beach voley 4 VS 4 mixto, con 5 equipos participantes. La idea es seguir compitiendo, generando este tipo de encuentros recreativos para que la gente de la comunidad pueda participar, ya que las categorías son libres y no hay limites de edad para sumarse. El próximo torneo será un 2 VS 2 mixto»

Por otra parte Carlos Pino, desde la Secretaria de Gobierno afirmó «Estamos acá, apoyando este tipo de iniciativas de la Dirección de Deportes, con la logística necesaria para llevar adelante este tipo de eventos. Agradezco al secretario de gobierno Guillermo Pérez y al intendente Gustavo Suárez, como así también a las diferentes secretarias que contribuyen, cada una desde su área, para a que todo se desarrolle en optimas condiciones»

A continuación los resultados finales del torneo:

Campeones ‘La Konga’: Carosio Facundo, Porro Daniela, Gutiérrez Marcelo, Pérez Grisella

Finalistas ‘Team Huincul’: Oses Nahuel, Paterniti Chiara, Obando Jean, Juárez Julieta

3° puesto ‘Team Pame’: Jaque Maicol (Neuquén), Erice Pamela (Neuquén), Tapia Ramón (Zapala), Forman Florencia (Zapala)

4° puesto ‘Peor es nada’: Campos Juan, Salvó Cecilia, Rivera Luis, Magareño Teresa

5° puesto ‘Chacu’: Adriana Romero, Andres (Pachy) Romero, Tamara Romero, Maximiliano Romero