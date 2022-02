Gracias a la advertencia de su hijo, una mujer evitó caer en una estafa

Una vecina de Plaza Huincul fue tentada por desconocidos que la contactaron por teléfono y le ofrecieron importantes premios a cambio de una transferencia bancaria.

Con la intención de evitar que un vecino resulte víctima de una situación similar, la mujer comentó lo sucedido. “A mi me llamaron tipo 11 de la mañana, me llamo el gerente de Samsung Marcos Exequiel Ahumada. Me dijo que me había ganado un tele y 50 mil pesos. Tenia que ir al banco, avisarles a ellos cuando llegara al cajero y me dio un código que tenía que poner para transferir mil pesos. Después tenia que ir a Novo Hogar a retirar el televisor”.

Con todo el entusiasmo, la mujer comentó la situación a su hijo quien de inmediato le advirtió que seguramente se trataba de una farsa. “Lo que nos llamaba la atención es que todo el tiempo el hombre nos preguntaba si estábamos contentos, si estábamos contentos. Ahí nos entró la duda”.

Mas allá de encontrarse dubitativa, la mujer confesó que de no haber estado su hijo hubiese ido al banco para hacer la transferencia.