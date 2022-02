Productores ganaderos de Cutral Co recibieron ayuda

Fueron trece las familias que en esta oportunidad accedieron al aporte que se hace anualmente en forraje para la alimentación de los animales.

Respecto al beneficio se informó que consiste en órdenes de compra para forrajes, alimento necesario para la crianza de animales. Cada aporte se otorgó en base a la cantidad de ganado y a otras consideraciones especiales.

Al momento de hacer uso de la palabra, el intendente José Rioseco expresó ““La ganadería aquí da fruto gracias al empuje que le dan todos ustedes con su esfuerzo. Nosotros hace un par de años que venimos acompañándolos. Cada vez más son los vecinos que se animan y le dan otro matiz a la ruralidad en los alrededores de Cutral Co, no me queda más que felicitar a todos por el esfuerzo”.

El acto de entrega se llevó a cabo en el salón de acuerdos Américo Verdenelli y en la oportunidad acompañaron al jefe comunal funcionarios municipales.