Vandalismo en Escuela 172 complica la actividad en el inicio del ciclo 2022

El establecimiento educativo fue el lugar elegido -una vez más- por malvivientes para concretar un robo. En este caso sustrajeron una cantidad de cableado de la energía eléctrica.

La directora Claudia Castro recibió al móvil de esta radio, lo acompañó en un recorrido por el edificio escolar y comentó “nosotros llegamos temprano en la mañana y constatamos que no había luz. Por lo tanto fuimos a observar y notamos que el pilar que da a calle Lago Quiilen está dañado, han tratado de sacar lo que es la caja del tablero principal y también todo el cable”

Ante la evidencia del ilícito, la directora y el personal auxiliar se comunicaron con Copelco cuyo personal respondió de manera inmediata, pero resultó que corresponde al Distrito Educativo proceder a la reparación y nueva puesta en funcionamiento del servicio de energía eléctrica.

Personal de la escuela considera que el robo no fue realizado por personas improvisadas, sino que los responsables tienen conocimiento de lo que han hecho. Se trataba de un cableado subterráneo que requería de cierta experiencia para su localización y extracción.

Como consecuencia del robo, la escuela no tiene energía, la bomba de agua no funciona y tampoco la calefacción. Se trata de un establecimiento que no cuenta con personal de seguridad.