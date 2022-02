Figueroa: «Estamos trabajando con total libertad»

El Diputado Nacional, Rolando Figueroa aseguro que en los pocos meses que lleva en el cargo se está trabajando con mucha independencia.

En cada una de las leyes tratadas siempre hemos expuesto lo que le favorece a la provincia, por eso apoyamos también el presupuesto, porque consideramos que el presupuesto es una herramienta de previsibilidad para la gobernabilidad. También pudimos incluir en el condicionamiento de nuestro apoyo, que era más allá del compromiso que se debía realizar sobre Chihuido que de hecho el órgano nacional lo ha realizado.

«Estamos ya cansados que la obra de seguridad se incluya en el presupuesto y permanentemente existen este tipo de promesas que no se terminan concretando. Así que en la Comisión el ministro se comprometió que en los próximos sesenta días va a avanzar con los primeros contratos. Posteriormente, también solicitamos que se culmine en el presente ejercicio de la ejecución de la obra del Puente sobre La Rinconada y logramos incorporar también dos obras que nosotros consideramos que son muy necesarias, una de ellas es el hospital Norpatagonico y la multitrocha desde Arroyito hasta Cutral Co que finalmente quedó trunco porque no se consiguió la cantidad de votos».