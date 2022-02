Busca monopatín que le robaron del patio

Una vecina del barrio Parque Oeste se comunico con la redacción de este medio para informar sobre el hecho que se produjo el fin de semana.

¡¡Hola Fuego necesito difundir este mensaje!! Me robaron del patio de mi casa un monopatín igual al de la foto en color blanco y celeste, es de mi hijo de 10 años. ¡¡Es un regalo de navidad y él lo usaba todos los días!! ¡¡La verdad me da mucha bronca porque entran a tu casa como si nada y ni siquiera tienen consideración con un juguete!! Si alguien lo ve y lo reconoce le pido que me avise o si lo compro alguna persona yo le devuelvo lo que pagó ya que mi hijo está muy triste.

La vecina comento que la denuncia fue radicada ya que además de el monopatín también se llevaron algunas herramientas y solicita que ante cualquier información se comuniquen al 2995950448.