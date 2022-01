En primera persona: como fue el hallazgo del Ruso

Un vecino de Cutral Co participó de la búsqueda y hallazgo del ciudadano ruso y de su hijo de ocho años que eran intensamente buscados por la Policía de Neuquén. Se trata de Luis Zuñiga

En dialogo con esta radio, Zuñiga comentó que “todo salió perfecto” y dijo sentirse orgulloso por su accionar y el de los efectivos policiales con los que trabajo para lograr le objetivo.

Luis Zuñiga es licenciado en Enfermería y ha participado en distintos operativos de búsqueda y rescate de personas. Respecto a lo sucedido en el caso del Ruso, el rescatista relató “Un comisario conocido me habló para que colaborara en este caso, asique preparé mis cosas y el jueves a las 8 de la mañana me apersone en Añelo y me sumé en el campamento. Salimos, cortamos rastro con un principal y un cabo, caminamos, cruzamos dos tres veces el río, cortamos rastro hasta que encontramos una soga con la que habían tenido atado un caballo y además encontramos una marca que alguien había orinado. Asique pensé deben estar por acá cerca. El terreno ahí es muy complicado, lleno de espinas. Anduvimos un rato más y volvimos al campamento” comenzó contando el vecino rescatista.

La historia continuó “En el campamento apareció el comisario Vinet y pidió que lo lleváramos donde habíamos encontrado la soga y la marca, asqiue lo guiamos. Y cuando íbamos llegando –a unos 30 metros del lugar al que íbamos- encontramos algo que era fuera de lo común, un nailon negro. Ahí estaban” detallo respecto al hallazgo.

En relación al momento en que lo detuvieron, Zuñiga explicó que “yo me lance para sacar al nene y el cabo y el comisario esposaron al ruso. Fueron segundos. Se actuó con total rapidez y profesionalismo”. El ciudadano ruso no ofreció ningún tipo de resistencia aunque si al darse cuenta que lo iban a separar de su hijo se puso algo nervioso.

Con el objetivo cumplido, Zuñiga trasladó al niño de a caballito hasta el campamento donde los aguardaban para la primera asistencia.