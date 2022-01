Finalmente el CPEM 58 no habilitó la “Escuela de Verano”

Si bien en principio se había anunciado que la comarca contaría con dos establecimientos abiertos para funcionar como escuela de verano, desde la dirección del CPEM 58 de Plaza Huincul se informó que esa institución no cumplirá con tal función educativa.

Mediante un comunicado firmado por la directora Alejandra Coñuemil se informa que “,el CPEM N° 58 no tiene clases de verano. Si bien es cierto que presentamos un proyecto no pudimos aplicar ya que el personal que se había postulado no cumplía con los requisitos solicitados, la mayoría eran suplentes y se pedía que fueran interinos o titulares” fundamentó la directiva.

Ante esto, solo el CPEM 20 recibirá a los alumnos que requieran asistencia educativa para afrontar en mejores condiciones el ciclo 2022.