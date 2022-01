La falta de agua, un problema recurrente en la comarca

Los inconvenientes en el sistema de abastecimiento sumado a la ola de calor que se registra por estos días, motivan las constantes quejas y reclamos por la falta de agua potable en los distintos barrios de Cutral Co y de Plaza Huincul.

Consultado al respecto el responsable de la distribución en Huincul Omar Sepúlveda explicó “nosotros en las partes donde hay caño troncal no tenemos problemas, pero donde hay extensiones de cañería si se reduce el suministro. No podemos hacer que agarre presión, y esto se debe a los constantes cortes que hace el EPAS”. El responsable del área municipal agregó –a modo de información- que de 12 a 18 el Epas no abastece y luego a las 12 de la noche vuelve a cortar.

En ese mismo sentido pero desde Cutral Co Javier Méndez comentó “tenemos mucha demanda debido al calor. Estamos tratando de llegar bien a los barrios pero en algunos –sobre todo en las zonas altas-nos surgen problemas”.

Desde el municipio se intenta subsanar la problemática con el abastecimiento a través de camiones aguateros, agregó el funcionario.

Palabra de Javier Méndez Cutral Co

Palabras de Omar Sepúlveda Plaza Huincul