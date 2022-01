Una bombero salvó la vida de un bebe en Cutral Co

Una de las voluntarias del cuartel de bomberos de esta ciudad reaccionó ante un bebe descompensado y logró salvarle la vida. Una acción que –entre otras cosas- enaltece el oficio que desempeña.

Con voz calma y serenidad en su temple, Débora Faundez contó a través de los micrófonos de esta radio una situación que le toco vivir el domingo pasado. “El domingo a la tarde yo teme mi guardia. Alrededor de las 16:40 note que venía un vehículo con bocina y se cruza en el portón nuestro. Salgo y me entregan un bebe de un año y nueve meses, inconsciente. Yo no sabía que había pasado pero empecé con maniobras para revivirlo”.

En un extenso relato, Débora explico cada uno de los pasos dados y maniobras realizadas con la seguridad de quien sabía lo que hacía. Pasados varios minutos, que para los protagonistas parecieron horas, arribo una ambulancia que había sido convocada al cuartel. El niño ya se encontraba estabilizado.

“Yo me debo la charla aun con la mama del bebé. Y al pequeño amaría conocerlo y verlo bien. Se me explota el corazón de felicidad porque a veces en esta profesión te encontras con cosas tristes y que ese bebe hoy este con su familia es algo que yo no lo puedo manejar. Estoy muy feliz” dijo Débora que agradeció el haber podido actuar de esa manera gracias a las capacitaciones recibidas.