El malestar de Niní Fernández porque instagram suspendió su cuenta

La artista hizo público su malestar luego que Instagram suspendiera su cuenta Real Niní lo que –según considera- la ha afectado laboralmente.

Para explicar lo sucedido, Niní grabó y difundió un video en el que comunica que “mi cuenta Real Nini fue inhabilitada sin previo aviso. Hay gente que me aparece, hay gente que no. Me borraron todas las publicaciones. Sé que para muchas personas es una cuenta de instagram pero para mí es mi trabajo, el trabajo de años donde tengo el archivo, contactos y demás”.

La artista comento entre otras cosas que tiempo atrás habían intentado hackear su cuenta pero no lo habían logrado.

La nueva cuenta creada para mantener su actividad en redes es @realninioficial