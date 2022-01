Los positivos para COVID siguen en alza

El reporte correspondiente al jueves 6 de enero señala que fueron 108 los nuevos casos confirmados de coronavirus en Cutral Co y Plaza Huincul. En tanto los recuperados suman once y no hubo personas fallecidas.

Respecto a los casos confirmados acumulados el informe señala que el total de casos activos suman 580, de los cuales 578 mantienen internación domiciliario, dos de ellos permanecen internados y uno requiere asistencia respiratoria mecánica.

La información es brindada día a día desde el hospital local.