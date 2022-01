Dani Vega dice adiós a la canchas

El ex Arquero de River nacido en Cutral Co decidió colgar los guantes luego de una extensa carrera. Fue el arquero del histórico ascenso del millonario, atajó en Europa y cerró en Estados Unidos.

Mañana triste para el deporte de la Comarca, ya que el arquero Daniel «Chino» Vega anunció el cierre de su exitosa carrera.

El Indio, como lo apodaron en Buenos Aires, debutó en Lifune en Alianza, se fue a las inferiores de San Lorenzo, pero debutó en Nueva Chicago con el que ascendió a Primera. Por su performance en el Torito fue comprado nada más y nada menos por River en donde quedó en la historia por ser el arquero del ascenso en el 2012. Luego pasó por el Anortosis de Chipre, el Miami Fc de Estados Unidos y cerró su carrera en el San José Earthquakes del mismo país.

En sus redes sociales, Vega posteo “llegó el momento de anunciar que se termina la etapa más linda de mi vida, la cual desde chico soñé y nunca imaginé que Dios me regalaría cosas tan lindas. HA sido duro el camino, viví momentos muy lindos y otros no tanto pero sí que lo disfrute y mucho. Esta profesión me ha hecho conocer personas, lugares y momentos que quedarán para siempre en mi corazón”

El posteo continua con una serie de agradecimientos a quienes formaron parte de su vida y de su trayectoria en el deporte.