Pedidos falsos: solicitan donaciones para familias de Quillén

Luego de las distintas estafas telefónicas que se dan a conocer por policía diariamente, ahora se suman pedidos de donaciones para familias de Quillén- Aluminé.

Hace varios días esa zona de la provincia sufre incendios de gran magnitud sobre el Lote 39 pero no se ha dado a conocer que las llamas hayan afectado alguna vivienda, por lo que se presume que este pedido se trata de una nueva estafa solicitando ayuda para familias que perdieron todo.

Una lectora de Fuego24 envió un mensaje informando sobre esta situación: «Quería comunicar que me enviaron un audio por whatsapp, de un número que no tenia en mis contactos. Me dijo que era personal de rescate aéreo del fuego y solicita colaboración para una familia que perdió todo en Quillén, Aluminé. Averigüé para ver si era así y no es verdad. No se han registrado incendio de casas. Por favor tener cuidado con los estafadores. Juegan con la solidaridad de las personas. Antes de realizar una donación hay que averiguar».