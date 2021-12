Huincul: Todos los barrios reciben agua, en algunos con poca presión

En Plaza Huincul el agua desde el EPAS llega pasadas las 8.30 y a esa hora se envía a los barrios dijo Omar Sepúlveda, responsable de Agua y Saneamiento de Huincul.

En los barrios 25 de Mayo y Soufal no hay problema de presión, si en barrio Central porque se toma de la cañería que va refinería y Parque Industrial.

La red nueva ya está funcionando y muchos ya están conectados a esa red aunque recién en enero se hará el empalme con el caño de acero que tiene más de 80 años y ya no se puede reparar más. Los vecinos que aun no se han conectado no sé como harán porque se van a quedar sin agua, comentó Omar Sepúlveda.

El horario de entrega hasta normalizar el sistema será de; 06.30hs a 12.30hs y de 17.00hs a 24.00hs.

Esta situación continuará hasta que finalice la reparación del acueducto los barreales.