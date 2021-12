Kolina cierra un año con buen balance general

El referente de la agrupación Juan Manuel Novoa consideró que este 2021 ha sido un año con muchas actividades y comentó que ya están preparándose para el próximo 2022.

“Esto nació desde la política social, que es desde donde debe partir todo. Sabemos que una familia que no está pasándola bien económicamente y el chico no está bien nutrido, hablamos de un chico que no puede realizar actividad física, no puede pensar o imaginar más allá porque su cabeza está centrada en que tiene hambre” reflexionó Novoa.

Para Juan Manuel la pandemia fue una especie de aliciente para dar impulso a Kolina en Plaza Huincul y destacó el apoyo recibido desde Nación.

“Hoy podemos decir que desde el espacio de Kolina hemos acompañado a 240 familias con un presente navideño, los hemos ayudado con la garrafa social y también con gestiones ante ANSES” apuntó.

Novoa aseguró que el próximo año darán continuidad al trabajo social e intensificarán las ayudas en cuanto las medidas de sus posibilidades así lo permitan.