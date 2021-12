Preocupación en Central por una perra con conducta agresiva

Una perra callejera que vive en la zona del geriátrico ubicado en barrio Central despierta temor entre los vecinos, ya que en varias oportunidades se ha mostrado agresiva e incluso a lastimado a personas que circulan por el lugar.

Una de las familias afectadas por la conducta de la perrita dialogo con el móvil de esta radio y comento “mi señora fue atacada por la perra. Anoche llegamos de un viaje, empezamos a bajar las cosas y en un momento la perra se había metido dentro del auto y la ataco a ella y a mí también. Estaba descontrolada”.

Mario recordó que un mes atrás, la misma perra ataco a un chico de 4 años, que afortunadamente ya está bien pero podría haber sido una tragedia.

Al parecer el animal no tiene dueños, vive en la calle.

“Yo no sé en qué momento trajeron esa perra al geriátrico, porque antes no pasaba esto. En febrero pasado a la primera que ataca la perra es a mi perrita, que se me había escapado porque no anda en la calle. Hice la denuncia pero no pasó nada. Después me mato a otro perro que tenía en el hall adelante. Lo destrozo. Hice la denuncia y tampoco hemos tenido respuestas” comentó otra vecina que vive frente a la residencia de adultos mayores.

El pedido de los vecinos es que alguien intervenga, se haga cargo del animal y lleve tranquilidad a quienes viven o deben transitar por esa zona.