Víctimas de accidente atraviesan delicada situación

Una mujer y su marido sufrieron un accidente de tránsito por el que resultaron con lesiones de importancia.

Sobre lo sucedido, Rocío Amacio dialogo con el móvil de esta radio y recordó que el siniestro vial que la tuvo como protagonista tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en la intersección de Perniseck y Saenz Peña donde mientras circulaba en motocicleta fue embestida por una camioneta Duster. “A las 9,20 me dirigía a la casa de mi abuelo a buscar a mi nene cuando estamos llegando al avión vemos que venía una camioneta en contramano. No alcanzo a frenar y ahí es donde nos impacta. Yo salí despedida de la moto, me salvo el casco. Mi esposo golpeo contra el auto y quedo tirado en la calle”.

Rocio recordó que el conductor de la camioneta intentó darse a la fuga pero la gente que se acercó a socorrerlos se lo impidió. “Y hasta hoy nunca vino a ver si estamos bien, si necesitamos algo. Prácticamente nos dejó abandonados. Nosotros trabajamos, ahora no podemos trabajar porque estamos inmovilizados” detalló la mujer con angustia.

Según el relato, la madre de Rocío solicito un préstamo para conseguir dinero para costear una intervención quirúrgica en el tobillo de la joven. “Eso porque los materiales no estaban en el hospital. Esperar no se podía, porque yo soy diabética insulinodependiente y si no me operaban enseguida la herida me podía causar una infección y perder el pie” comentó y agrego que en su momento su padre se dirigió al domicilio del conductor de la camioneta a pedir los datos del seguro y en su lugar el hombre le ofreció darle 10 mil pesos.

Si alguien puede colaborar con la familia puede comunicarse al 299-5752704