“Bailar la Historia”, una obra del ballet local que nadie debería perderse

El espectáculo presentado por el ballet municipal demandó años de estudio, búsqueda y trabajo; y una vez puesto en escena cosechó aplausos de pie de los espectadores que se acercaron al Centro Cultural y disfrutaron de la performance.

“Esta es una obra que nos ha dado muchas satisfacciones a quienes formamos parte del ballet. Es una obra que cuenta de modo artístico, tanto en lo visual por la danza, lo musical y lo audiovisual, distintos hechos, momentos, sucesos desde 1810 hasta 1983 de la historia de nuestro país” resumió uno de los directores del ballet Iván Álvarez.

La obra se extiende a lo largo de 50 minutos durante los cuales se ven representados momentos significativos de la historia del país, como los días de la Independencia, el golpe militar, el voto femenino, la llegada de la democracia. Todo se da con un gran despliegue de talento por parte de cada uno de los bailarines.

Según el relato de Iván la idea nació hace 4 años. “A veces en el andar de la danza uno no profundiza sobre lo que interpreta o no se genera un disparador. En mi caso me pasó cuando empecé a estudiar la biografía de José Hernández y lo que él había hecho tanto para el folclore como para la sociedad de la época y llegue a la conclusión de que había sido del mismo tiempo que Sarmiento, lo cual para mí era un desconocimiento en cuanto a las fechas”. A partir de allí se dio un proceso de estudio que derivó en una vistosa y representativa puesta en escena.

“Bailar la Historia” es el nombre que lleva la obra, la que se pretende sea parte de un proyecto educativo que llegará a las escuelas locales con la intención de despertar el interés de los más chicos en el origen de nuestra cultura.

El ballet municipal presentó ya en dos ocasiones la obra en el Centro Cultural de Cutral Co. En ambas oportunidades fue a sala llena y con un final con aplausos eternos de pie.

Se espera que en el 2022 se renueve la invitación para quienes aún no han disfrutado de la extraordinaria puesta en escena.