Para no perdérselo: Dupont presenta su libro

El artista plástico cutralquense Carlos “Beto” Dupont presentará en sociedad su nueva obra. La misma es un libro titulado “Puestos Neuquinos, en el que se reflejan dieciocho obras de distintos puestos de lugareños acompañados con los relatos de su amigo Belver de Huinganco.

Beto Dupont estuvo en los estudios de FM Fuego y al respecto comento “con todos los viajes que hemos hecho con mi señora, que hemos recorrido tantos lugares de Neuquén pasamos por infinidad de puestos. Y a mí que me gusta dibujar empecé a plasmar las imágenes de cada lugar. Cuando terminamos el viaje y vi todo lo que había hecho, pensé: me parece que me voy a escribir un libro”.

Según anticipo Beto, son 18 obras y cada una de ellas está acompañada de los relatos de Isidro Belver. “Por ejemplo está el boliche de Pedro, está por ejemplo los festejos de los paisanos, a que juegan al truco, a los dados, están los cuentos de un lugarcito que se llama Ailinco donde la policía quiso suspender un festejo” dijo el artista.

La presentación tendrá lugar el viernes 17 de diciembre a las 21 horas en Casa de la Historia de Cutral Co.

La entrada es libre y gratuita.