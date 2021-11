Indignación en la Escuela 143 por daños en el edificio

Hace poco tiempo la comunidad educativa de la escuela ubicada en el barrio General San Martin celebraba la construcción del paredón que delimitaba el predio escolar, y de otras obras de refacción necesarias. Hoy las docentes lamentan la falta de respeto y empatía para con los logros de la escuela.

El móvil de esta radio se acercó a la escuela y allá dialogo con la directora Rosa Vega quien se mostró molesta por los daños que desconocidos provocaron en el paredón. Son unos seis o siete orificios hechos con algún elemento pesado y cortante.

“Lamentablemente hoy llegamos y el auxiliar de servicio nos mostró el montículo de escombros y pedazos de paredón que junto temprano en la mañana. Una pena porque no tienen ni tres meses los paredones y ya los rompieron” informó y luego se lamentó “lo que me da bronca es que son chicos del barrio, probablemente ex alumnos de la escuela y nadie ve nada. Esa es la bronca que da. A la hora de reclamar los papás están ahí, pero para cuidar la escuela entre todos no hay nadie, ni la policía, ni los vecinos, nadie”.

El equipo directivo y las docentes piden la colaboración de todos para mantener el edificio en condiciones. Y todo con el objetivo de brindar educación de calidad para los chicos de la barriada.