Tras ser agredidos, trabajadores petroleros terminaron en el hospital

Dos trabajadores petroleros fueron agredidos por otro grupo de empleados del rubro, por lo que debieron acudir al hospital para recibir asistencia pro los golpes recibidos. Ocurrió en Rincón de los Sauces.

Walter Zozaya y Martín Sepúlveda fueron los trabajadores agredidos. Según el relato formulado por uno de ellos en horas del mediodía de ayer iban desde Puesto Hernández a Rincón de los Sauces cuando fueron interceptados por una camioneta con compañeros allegados al gremio petrolero. “Por lo que puedo recordar yo recibí golpes de puño. En un momento mire para atrás porque escuche que uno decía que no me golpearan en la cara en ese momento sentí que estaban golpeando a Martin. Enseguida recibí un golpe en el cuello y no recuerdo más nada”.

Zozaya comento a través de los micrófonos de esta radio que pudo reconocer a dos de los agresores, eran ex compañeros de trabajo.

Ambos hombres debieron recibir asistencia en el hospital y según aseguraron realizarán la denuncia correspondiente.