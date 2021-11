Recuerdan que está prohibido el uso de pirotecnia

Ante la cercanía de las fiestas de fin de año buscan desalentar el uso de pirotecnia en todas las localidades neuquinas.

El objetivo perseguido es dar cumplimiento a la ley provincial N°2833 que “prohíbe en todo el territorio de la provincia del Neuquén la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean estos de venta libre o no y/o de fabricación autorizada” y establece, además, multas.

Con este fin trabajan de manera articulada Direcciones Municipales de Defensa Civil y áreas de cuidado ciudadano, de Comercio y Control Urbano, Policía del Neuquén, Fiscalía y la Subsecretaria de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

Estas áreas gubernamentales serán las encargadas de llevar a cabo los dispositivos de control y concientización para fomentar el desuso de artificios de pirotecnia y cohetería.

Cabe recordar que el daño a los ciudadanos y animales no humanos por el uso de la pirotecnia es irreparable y origina una seguidilla de afectaciones no solo emocionales si no también físicas e incluso el peligro de muerte.