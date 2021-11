En un emotivo acto se homenajeó a empleados municipales

Con la presencia del intendente Psic. Social Gustavo Suárez y distintos funcionarios del gabinete, la Municipalidad de Plaza Huincul llevó a cabo un acto con motivo del Día del Empleado Municipal.

En un acto en dónde predominó la emoción, el intendente manifestó «siempre digo con orgullo que antes de ocupar el puesto que hoy en día tengo fui y seré empleado municipal. Comencé en la vecina ciudad de Cutral Co y les puedo asegurar que los municipios funcionan gracias a los empleados y empleadas que llevan adelante esta tarea que por momentos es ingrata pero necesaria. La pandemia nos ha llevado muchos amigos, vecinos, familia y trabajadores de distintas dependencias que ya no están con nosotros; es difícil salir adelante ante la ausencia de un ser querido y hoy nos toca reconocer a los que han partido y a los que hoy en día siguen llevando adelante nuestro municipio».

Además el jefe comunal agregó «los y las empleadas municipales somos como una gran familia más allá de que a veces hay diferencias, a partir de ellas vamos construyendo todos los días una mejor institución, una mejor gestión y eso se debe todo gracias a los que trabajan aquí día a día. Entre todos estoy convencido de que vamos a lograr una mejor ciudad y les pido que nos sigamos cuidando porque si bien la situación hoy en día está más tranquila, la pandemia no terminó».

Por su parte, Aurora Sepúlveda empleada municipal expresó «estoy muy agradecida a Dios por haber cumplido estos 25 años de servicio. No fue fácil al comienzo, tuve que pasar por todos los planes hasta que de a poco conseguí mi primer contrato al principio por tres meses y luego tuve la oportunidad de ir renovándolo; ya me falta poquito para jubilarme y espero poder disfrutar cuando me llegue ese momento«.

Baeza Jovenal empleado dependiente de la Secretaría de Servicios públicos también hizo uso de la palabra para repasar su trayectoria, agradecer y compartir su felicidad.

Por último la esposa de quien en vida fuera José Garrido agradeció el homenaje y manifestó «estamos acá para honrarlo estamos muy orgullosos de el el, una hermosa persona que dios la necesitaba a su lado por eso partió, siempre le dedico mucho amor a lo que hizo en la municipalidad».