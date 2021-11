Vecino del Pampa reclama seguridad

Un hombre, residente en el barrio Pampa, pidió a viva voz por mayor seguridad en ese sector de la ciudad. El pedido se da luego que su esposa fuera asaltada y en otra ocasión una sobrina fuera víctima de una misma situación de inseguridad.

Un hombre de apellido Quezada se hizo presente en los estudios de esta radio para buscar soluciones ante la inseguridad que considera aqueja a esta ciudad. “El sábado a las 9,15 de la noche asaltaron a mi señora a mano armada. Ella estaba acompañada por mi nene de 5 años y dice que el muchacho que se bajó de la moto gatillo dos veces, no sabemos si el arma era de mentira o era de verdad, pero la bala no salió. Y hace 20 días atrás a mi sobrina de 18 años también la asaltaron, le pusieron una pistola en la cabeza y le manotearon la cartera.” El relato del hombre continua indicando que un mes atrás a su hijo de 15 años, en el paredón del Corralón Municipal, también le pusieron un cuchillo en la garganta y le quitaron el teléfono.

Quezada comentó que preocupado por estos hechos intento hablar con el presidente de la comisión vecinal para pedirle un poco más de actitud para frenar la ola de delincuencia. “Algo tenemos que hacer. Esto es tierra de nadie, la patrulla de la policía no se ve, no tenemos seguridad”.

Antes de despedirse, el hombre expresó “Yo le pido a mi barrio que hagamos algo, que nos juntemos. No puede ser que tengamos la inseguridad que tenemos. No puede ser que oscurece y no tenemos un móvil que nos resguarde”.