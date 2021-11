Zona V: «Hasta ahora no tenemos circulación de Delta»

La información fue brindada por el director de Jefe Sanitaria V y se completó mencionando que ambos pacientes tienen internación domiciliaria.

Ante la consulta sobre la situación epidemiológica en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul el doctor Daniel Conti dijo que “podemos decir que no tenemos personas internadas hoy con COVID” Y respecto a lo propicio de tener una población inmunizada, el médico explicó “lo que hace la vacuna es preparar el sistema para tener una respuesta lo más favorable posible. Las vacunas son una herramienta que produce esa meseta y no existen tantos picos de contagio. La transmisibilidad del virus queda aletargada”.

Otra consulta a la que respondió el doctor Conti tuvo relación con la variante Delta en la provincia de Neuquén “en ciertos lugares se habla que ya es de transmisión comunitaria. Nosotros siempre pedimos que cada uno de los hisopados que de positivo se nos pueda diferenciar, pero hasta ahora han dado resultados negativos para la variante Delta” explicó aunque agregó que es claro que hay un tránsito fluido hacia la ciudad de Neuquén por lo que es posible que se presente en algún momento.