Jóvenes de la comarca entre los finalistas de los Juegos Culturales 2021

En su segunda edición virtual, se llevó a cabo la final provincial de los Juegos Neuquinos Culturales 2021 y entre los finalistas se cuentan chicas y chicos de Cutral Co y de Plaza Huincul.

El lema planteado para esta edición fue “Creando Cultura Solidaria” y estuvo orientada a la creación de obras que representaran el actual contexto social en el cual la identidad cultural se resignifica.

De los Juegos participaron adolescentes de entre 12 y 18 años de distintas localidades neuquinas y entre los finalistas se destacan en canto solista sub 15 Candela Rayen Tapia y en categoría sub 18 Benjamin Valle; en Danzas sub 15 Shayen Vázquez y en sub 18 Gianfranco Garaggiola, todos ellos de Plaza Huincul y en esa misma categoría Miguel Sergio Agustín Basile de Cutral Co.

En la categoría sub 18 de Fotografía resultó ser una de las finalistas Ariadna Macarena Sosa de Huincul y en Videominuto en categoría sub 12 Valentino Nicolás Gómez de Cutral Co

Según destaca la información este año participaron jóvenes de 17 localidades, entre ellas Aluminé, Chos Malal, Cutral Co, Neuquén, Paso Aguerre, Picún Leufú, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, El Cholar, Piedra del Águila, Villa La Angostura, Las Lajas, Caviahue-Copahue, Loncopué, Villa Pehuenia-Moquehue y San Martín de los Andes.