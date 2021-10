Vergüenza: venden en las redes alimentos de Plan Nacional

Una cantidad de alimentos que se derivan de un Programa Social del Ministerio de Desarrollo de Nación son ofrecidos en las redes sociales por una vecina de Plaza Huincul.

Juan Manuel Novoa fue quien advirtió esta situación irregular y luego de hacer la denuncia correspondiente hizo público el hecho a través de los micrófonos de Radio Fuego. “Ayer me llega un mensaje donde me envían un enlace de un sitio en el que una persona vende la mercadería que envía el ministerio de Desarrollo de la Nación. Obviamente investigo y efectivamente era harina, leche, polenta, dulce de membrillo, yerba que se entrega a través de los programas sociales” comenzó especificando para luego admitir “la verdad es que –como integrante de una organización política- me da vergüenza y por eso lo quiero denunciar”.

Según puede verse en las capturas que compartió el referente de Kolina, en un muro de Facebook se ofrecen entre otras cosas 12 kilos de membrillo por 10.500 y paquetes de sémola por 50 pesos.

“Yo me pregunto por qué ensucian a otras organizaciones sociales con este tipo de cosas” se cuestionó Juan Manuel y apuntó que la situación ya fue comunicada a la referente territorial del ministerio de Nación. Ahora se espera que quien corresponda actúe y tome las medidas necesarias.