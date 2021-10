Avila: “Los incidentes Petrolero-Pacífico fueron con la policía”

Desde la subcomisión de futbol de Petrolero explicaron lo sucedido una vez finalizado el partido con Pacífico, en la cancha de Maronese.

Fue el presidente de la subcomisión Sebastián Ávila quien se ocupó de brindar los detalles de los incidentes. A través de los micrófonos de esta radio comentó “todo empezó en el entretiempo, cuando la gente salió a comprar jugos gaseosas y después no les permitían ingresar nuevamente. Ahí ya había quedado un roce con la policía”.

Ávila se ocupó de dejar en claro que no hubo ningún tipo de problema o incidente con los jugadores o hinchas de Pacífico, ni con los árbitros “Los incidentes comenzaron después del partido. Lo que pasó afuera fue con la policía, porque era impresionante como la policía tiraba piedras, aunque no lo crean. En un momento me puse delante del grupo GEOP para que no les tiraran más piedras y me pegaron, largaron una gas lacrimógeno al lado mío”

Consecuencia del accionar algunos vehículos particulares resultaron con daños.

Tras lo sucedido, el presidente de la subcomisión explicó que tomarán medidas en caso que correspondan pero consideró que la hinchada de Petrolero está acompañando de manera tranquila y sin provocar ningún tipo de desmán.