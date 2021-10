Un vecino se instaló en El Mangrullo para pedir trabajo

Un hombre que necesita trabajo de manera desesperada por lo que se instaló en cercanías del yacimiento El Mangrullo a la espera que alguien pueda darle una respuesta.

Instalado en el lugar y mientras sostiene su pedido comunicó al móvil de esta radio “acá estoy, firme todavía. Me agarró la tormenta. No tengo ninguna respuesta, han venido, me han pedido curriculum pero nada más. No tengo nada de nada. Me da un poco de bronca, estoy acá en el campo tirado y no tengo nada” manifestó.

El vecino lleva adelante un reclamo pacifico por un puesto de trabajo, se encuentra solo y sin contención. En ese mismo sentido se mostró molesto porque cuando grupos impulsan cortes de ruta reciben apoyo de diversos sectores, entre ellos de la prensa, según apuntó.

Según anticipó, el hombre permanecerá en el lugar hasta lograr su cometido y recibir una oferta de trabajo que le permita mantener a su familia.