El intendente Suárez entregó computadora, impresora entre otros elementos en el CPEM N°58

Este lunes por la mañana el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez entregó distintos elementos en el CPEM N°58 a la directora de la institución, Alejandra Coñuemil.

El jefe comunal expresó «esto surge y tiene que ver con el concurso que se realizó por la semana del estudiante; los chicos de uno de los cursos plantearon una temática muy buena que tiene que ver las diferentes problemáticas de género y cómo perciben ellos esta cuestión desde su adolescencia y desde su juventud, la verdad que me sorprende la madurez con la que abordaron el tema. Por otro lado, hace bastante tiempo que no venía a esta escuela por eso aproveche para conversar con la señora directora sobre distintos pedidos y necesidades que tiene el establecimiento.

Vengo haciendo una recorrida por las distintas escuelas y ya tenemos un pedido especial de los padres y directivos de la EPET N°10 así que pronto seguramente estaremos dando respuesta a esos reclamos; hoy me llevo está grata experiencia de ver cómo los y las adolescentes tratan las problemáticas de género dentro de este establecimiento educativo».

Por su parte la directora de juventud, Carolina Caselles precisó «se entregaron computadoras y distintos obsequios entre ellos gorras y pent drives que serán sorteados entre los chicos que participaron en la realización de la bandera».

Además la secretaria de Relaciones Institucionales, María Emilia Geobatistta agregó «siempre desde nuestro sector acompañamos este tipo de iniciativas, sobre todo cuando se trata de este tipo de propuestas que de alguna manera premia a los chicos y chicas por su conciencia social».