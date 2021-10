Multitudinaria asamblea de petroleros en Añelo

Este martes en Añelo, ante una multitud de trabajadores que se desempeñan en yacimientos de la zona, el Secretario General de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, pidió el apoyo masivo a la lista Azul y Blanca, que propone a Marcelo Rucci y Ernesto Inal como candidatos a Secretario General y Secretario General Adjunto respectivamente.

“Tenemos una organización sindical saneada, con una obra social que está, según la Superintendencia de Salud de la nación las mejores del país y debemos dar continuidad a este proyecto iniciado en los años 70”, dijo Pereyra ante unos 2500 trabajadores petroleros en Añelo.

“Nosotros tenemos propuestas reales, la recuperación del trabajo, la recuperación del salario, y estamos en ese camino”, sostuvo el líder gremial. Y afirmó: “Cuando uno se quiere candidatear debe dar propuestas a los compañeros trabajadores y no trabajar por las redes sociales sino hay que pararse de frente a los trabajadores y hacer las propuestas que tiene para hacer”.

En ese sentido, manifestó: “Es muy fácil mandar mensajes por whatsapp, por eso este 20 de octubre hay que votar a la lista Azul y Blanca” dando un claro mensaje de unidad.

El líder sindical recordó que en noviembre cobrarán los haberes con un aumento del 35 por ciento y en mayo del año próximo será según el porcentaje de inflación. “Ya acordamos aplicar la “cláusula gatillo” para la recuperación del salario”.

“Me voy con el deber cumplido. Me voy pero no me voy. Porque estoy acá acompañando a Marcelo Rucci que estuvo junto a mi en todas mis locuras”, y enumeró: construcción de campings, clínicas, de llevar la obra social a ser la única obra social que cubre el cien por cien los medicamentos, vacaciones con descuentos en todo el país, una ART de excelencia y administrada por los trabajadores”.