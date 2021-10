Pesar: Dos años sin Lucianito

Mañana, 8 de octubre se cumplen dos años del terrible hecho que se cobrara la vida del pequeño de ocho años, Lucianito Fuentes.

En este día especial el recuerdo del niño que tenía toda una vida por delante y muchos sueños por cumplir, pero que perdiera la vida de manera temprana consecuencia de un enfrentamiento armado entre delincuentes

Los padres de Luciano no se encuentran en la ciudad, pues según explicó el abogado que los representó en el juicio, aun no logran superar la partida de su hijo. “A dos años no pueden superar el dolor que los acongoja” dijo Omar Pérez.

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre de 2019, mientras Luciano jugaba en la vereda de su casa en el barrio Peñi Trapún con un primo y bajo la vigilancia de su tío, una bala impactó en su cabeza y, un par de horas más tarde, esa lesión dio fin a su corta vida. Por el hecho Diego “Neneo” Andrés San Martín fue condenado a la pena de 15 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo.