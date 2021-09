Ley 2302: Aún sigue sin aplicarse con eficiencia en toda la provincia

La Licenciada Marcela Lorente expresó su preocupación por la actual situación Línea 102 y el equipo interdisciplinario que debe dar respuestas a la demanda de Maltrato y Abuso Sexual Infanto-Juvenil en la Provincia del Neuquén.

Este servicio es el único que hay en la Provincia y sólo se aplica desde el Hospital Regional Castro Rendón.

Es un servicio que trabaja -además- de manera continua y permanente con las Defensorías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con las Fiscalías, cuando las situaciones ameritan la intervención judicial. A su vez tiene la línea telefónica gratuita 102, que constituye el único puente entre las niñas, niños y adolescentes en dolor y quienes pueden escucharles y cobijarles. Hoy este Servicio y su línea de teléfono se encuentran con un reducido equipo de profesionales, sólo 5 personas para la atención, a pesar de sucesivos pedidos realizados a la Dirección del Hospital y a las autoridades de Salud. Ignorando en las políticas de salud que esta problemática deja secuelas tanto o peores que una enfermedad de cualquier etiología. No se dan soluciones ni a corto, mediano o largo plazo. La voluntad y compromiso del equipo profesional lo ha sostenido durante 31 años. El crecimiento poblacional y la disminución de profesionales hace que no se pueda abordar la demanda real, priorizando las urgencias. Quedan así niñas, niños y adolescentes abandonados a su suerte por políticas del gobierno que no acompañan la atención de su derecho a la salud y a una vida digna libre de violencias.

A continuación, el audio de la entrevista con la Licenciada en Servicio Social Marcela Lorente que fue entrevistada en FM Fuego.

Por Orlando Coronel